Jurgen De Landsheer leerde zijn politiezone communiceren Frank Eeckhout

25 september 2019

Korpschef Jurgen De Landsheer maakte politiezone Geraardsbergen/Lierde de voorbije zes jaar heel transparant en vooral ook zeer actief. "Vooral op het gebied van communicatie", ervaart Jurgen Soetens, burgemeester van Lierde.

Jurgen De Landsheer verhuist waarschijnlijk nog dit jaar naar Brussel. Daar wordt hij baas van politiezone Brussel-Zuid. De voorbije zes jaar drukte hij zijn stempel op het politiewerk in Geraardsbergen en Lierde. Ook communicatief zette hij zijn politiezone op de kaart. Naast de klassieke media en de website zet politiezone Geraardsbergen ook sterk in op sociale media. “De zone communiceert vrijwel dagelijks via Facebook, Twitter en Instagram waarbij vaak ook plaats is voor interactie én een vleugje humor. Iets wat – binnen de politiewereld – niet altijd evident is maar wel wordt gesmaakt door de volgers”, stelt burgemeester Soetens vast.

Ook het begrip ‘partnerschap’ is sinds de komst van De Landsheer een vaste waarde geworden bij politie Geraardsbergen/Lierde, waarden die ook burgemeesters Guido De Padt (Geraardsbergen) en Jurgen Soetens omarmen. Dat Geraardsbergen de participatiegedachte hoog in het vaandel draagt, bewijzen bijvoorbeeld de 15 dorpsraden (in elke deelgemeente één). “De leden van de dorpsraden zijn het aanspreekpunt voor ons stadsbestuur. Het feit dat ook politie Geraardsbergen/Lierde goed samenwerkt met de verschillende dorpsraden en op deze manier een stuk laagdrempeliger is geworden voor onze burgers, is zeker een verdienste die Jurgen aan zijn palmares mag toevoegen” zegt De Padt.