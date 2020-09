Jongeren vluchten weg van politiecontrole na samenscholing Lieke D'hondt

10 september 2020

11u53 0 Geraardsbergen Vier jongeren zijn in Geraardsbergen gevlucht voor de politie. Ze deden dat nadat ze betrapt werden op een samenscholing, terwijl dat in het licht van de coronamaatregelen verboden was.

De vier jongeren hadden met nog één andere persoon afgesproken in het centrum van Geraardsbergen toen agenten in een anonieme wagen het tafereel in de gaten kregen. De agenten probeerden de jongeren te controleren, maar vier van hen zetten het op een lopen. Enkel de jongeman die ter plaatse bleef kon ondervraagd worden. Hij verklaarde dat ze samen aan het wandelen waren en dus inbreuken hadden gepleegd op de coronamaatregelen. De jongere kreeg een minnelijke schikking, maar kon die niet betalen. Daarom moest hij zich in de politierechtbank verantwoorden. Omdat hij spijt toonde en niet op de vlucht was geslagen tijdens de controle, beperkte de politierechter de straf tot een boete van 320 euro.