Jeugdhuis Haslud in Ophasselt opent na tien jaar weer de deuren Frank Eeckhout

26 februari 2020

13u30 17 Geraardsbergen Jeugdhuis Haslud in Ophasselt opent zaterdag opnieuw de deuren. Een jongerenteam werkte de voorbije maanden hard aan de opbouw van de jeugdhuiswerking en de renovatie van het gebouw. “Na de feestelijke opening begint het zware werk: de werking verder uitbouwen", zegt kersvers voorzitter Felix Pauwels.

Haslud was jarenlang een begrip in Ophasselt. Tot de medewerkers er tien jaar geleden de brui aan gaven. Vorig jaar staken enkele jongeren opnieuw de koppen bij elkaar om het jeugdhuis nieuw leven in te blazen. Ze kregen daarbij meteen steun van schepen van Jeugd Fernand Van Trimpont. “Ik was heel enthousiast toen ik vorig jaar door enkele jongeren aangesproken werd om het jeugdhuis in Ophasselt te herstarten. Een jeugdhuis schudt jonge mensen wakker en stimuleert hen om dingen te doen. In een jeugdhuis word je aangespoord om kritisch te zijn, actie te ondernemen en in de wereld te staan. En bovenal worden jongeren op die manier gestimuleerd samen te werken en om actieve burgers te zijn", zegt Van Trimpont.

Nieuw hoofdstuk

Het jongerenteam werkte de voorbije maanden hard aan de opbouw van hun jeugdhuiswerking en de renovatie van het gebouw. “We zijn de technische dienst van de stad heel dankbaar voor het vele werk dat zij hebben verricht ons lokaal opnieuw in orde te brengen. En ook wijzelf hebben de handen uit de mouwen gestoken om er een gezellige ruimte van te maken", vertelt voorzitter Felix Pauwels. Volgens hem is jeugdhuis Haslud klaar om een nieuw hoofdstuk te schrijven. “Haslud moet een plaats worden waar jongeren zich kunnen uitleven en elkaar kunnen ontmoeten. Met deze vernieuwde werking willen we er ook voor zorgen dat de jongeren van morgen hier nog terechtkunnen.”

Intensieve begeleiding

De jongeren uit Ophasselt worden intensief begeleid door de jeugddienst. Lissa Roggeman van de jeugddienst heeft de handen vol. “De jeugddienst is de hefboom voor een sterk jeugdhuiswerk. We helpen de jeugdhuizen een beleid te ontwikkelen, zetten de lijnen uit en ondersteunen het jeugdhuiswerk en zijn verscheidenheid aan werkvormen, zowel inhoudelijk als financieel. Zaterdag 29 februari is iedereen welkom vanaf 17 uur op de opening van het jeugdhuis. Het wordt een niet te missen avond, vol sfeer, plezier, lekkere hapjes, drankjes en heel wat optredens en muziek", belooft ze.