Inwoners kunnen ‘droomplan’ indienen voor toekomst ‘Den Bleek’ Claudia Van den Houte Koen Moreau

09 juli 2019

19u29 3 Geraardsbergen De inwoners van Geraardsbergen kunnen een ‘droomplan’ indienen voor de toekomst van ‘Den Bleek’.

Het stadsbestuur besliste eerder al om het openluchtzwembad ‘Den Bleek’ te sluiten en de site te herbestemmen. Het lokaal bestuur en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen werken samen aan een nieuwe, groene invulling voor Den Bleek. Het is de bedoeling om de plek te behouden als een laagdrempelige en recreatieve ontspannings-, sport-, speel- en ontmoetingsplaats voor jong en oud. Alle geïnteresseerde Geraardsbergenaars, verenigingen, diverse raden, scholen, jongeren, ouderenvoorzieningen enzovoort worden uitgenodigd om mee na te denken over de invulling van de unieke groene site.

Op 22 juni werd het startschot gegeven van een groot participatietraject om de nieuwe invulling van de site te bepalen. Daarnaast kunnen er tijdens de zomervakantie ideeën gedeponeerd worden in ideeënbussen. Na het verwerken van alle gegevens zal er een kerngroep worden opgericht. Die zal maandelijks samenkomen en heeft als opdracht om tegen maart 2020 mee vorm te geven aan een realistisch ontwerp over de toekomstige invulling van Den Bleek.

Inwoners kunnen hun droomplan over de invulling van ‘Den Bleek’ bezorgen aan de stad door de plannetjes bij de ideeënbussen te voorzien van voorstellen en/of tekst en hun ideeën voor 2 september in de ideeënbussen te deponeren of door te sturen naar denbleek@rlva.be. Je kan de plannen ook downloaden via http://ow.ly/GoUY50uWemK.

De ideeënbussen staan aan het onthaal van het Administratief Centrum, het onthaal van het Centrum Welzijn, de ontmoetingsruimte van het Huis van het Kind, de bibliotheek, De Spiraal, De Poort, het Arjaantheater, sporthal De Veldmuis, infokantoor Visit Geraardsbergen en het lokaal dienstencentrum De Maretak.