Introductiedag bij We R Dancers: “Alle lessen zijn gratis uit te proberen” Frank Eeckhout

26 augustus 2020

17u37 0 Geraardsbergen Binnenkort gaat de gloednieuwe dansschool We R Dancers van start in Provinciaal Domein De Gavers in Geraardsbergen. Om het publiek kennis te laten maken met het ruime aanbod danslessen, organiseren ze op zaterdag 29 augustus een introductiedag. “Geïnteresseerden kunnen al onze lessen die dag gratis uitproberen”, zegt Rani Cromphout.

Na jaren lesgeven op verschillende plaatsen in Vlaanderen start Rani Cromphout (25) uit Galmaarden haar eigen dansschool We R Dancers in Geraardsbergen. “We hebben een fantastische zomer achter de rug”, zegt de 25-jarige dansdocente trots. “Elke donderdag gaven we BBB en Powerdance, we organiseerden drie uitverkochte workshopdagen en ook onze eerste zomerstage was een succes.”

Om het nieuwe dansjaar goed in te zetten en zo veel mogelijk leden warm te maken voor het ruime aanbod danslessen, organiseert We R Dancers op zaterdag 29 augustus een introductiedag. “Alle lessen zijn gratis die dag. Op die manier kunnen kinderen en jongvolwassenen gemakkelijk te weten komen welke les of welk niveau het best bij hen past. Om alles veilig te laten verlopen vragen we wel om jullie aanwezigheid te registreren via de website www.werdancers.be”, zegt Rani.

De officiële start van het dansjaar is pas op zaterdag 12 september. Ook in die eerste lesweek kunnen kinderen die nog twijfelen een gratis les komen volgen. Meer informatie over de verschillende dansstijlen, het lessenrooster en de tarieven vind je op www.werdancers.be.