Initiatiefnemers ZarlarSuperMarkt organiseren event op amper drie dagen tijd nadat stad opnieuw kleinschalige evenementen toestaat Claudia Van den Houte

13 augustus 2020

15u19 1 Geraardsbergen De initiatiefnemers van de ZarlarSuperMarkt hebben besloten om hun event toch nog te organiseren, op amper drie dagen tijd.

Afgelopen woensdag maakte het stadsbestuur van Geraardsbergen bekend dat kleinschalige evenementen toch terug mogen doorgaan, nadat alle evenementen sinds eind juli waren verboden. De initiatiefnemers van de ZarlarSuperMarkt pakken komend weekend al uit met een evenement. “Ons coronaproof evenement werd net als zovele organisaties geannuleerd. We gingen meteen in overleg met burgemeester De Padt en hij zag gelukkig het belang van die kleine lokale evenementen in”, aldus organisator Sarah Gevaert.

Drie dagen om reclame te maken en tickets te verkopen, het is een zware deadline, maar dat zien ze in Geraardsbergen helemaal zitten. De organisatoren rekenen, naast hun vaste bezoekers, ook op fans van het populaire programma ‘De Nachtwacht’. De kindershow werd opgenomen in ZarlarSwing Boerderie, waar de ZarlarSuperMarkt plaatsvindt, en Studio 100 liet voor het event het decor nog eventjes staan.

Op zondag 16 augustus staat vanaf 10 uur een local market, een zomerbar (11 uur) én een optreden van Die Verdammte Spielerei (16.15 uur) op de planning. Op zondag 23 augustus is er een eenmalige reünie van The Broken Circle Breakdown Band. “Telkens voor maximaal 200 personen, met veel plaats op ons natuurdomein”, zegt Sarah. “Een uitdaging, maar we gaan ervoor.” Meer info via www.swingboerderie.com/events.