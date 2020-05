Infoavond Maatschappelijke Veiligheid in GO! Atheneum Geraardsbergen gaat online Frank Eeckhout

12 mei 2020

10u55 0 Geraardsbergen Voor het eerst organiseert het GO! Atheneum Geraardsbergen een online infoavond voor de opleiding Maatschappelijke Veiligheid. Door de strikte veiligheidsmaatregelen die nog steeds genomen worden tegen de verspreiding van Covid-19, kon de infoavond die gepland stond op 19 mei niet doorgaan.

Cursuscoördinator Chris Teirlinck kwam met het idee om een online infoavond te organiseren. “We merken dat veel mensen interesse tonen in onze veelzijdige opleiding, maar dat er ook veel onzekerheid heerst. We willen dan ook graag op de digitale boot springen en mensen de kans geven om alsnog onze infoavond bij te wonen, maar dan digitaal.” De opleiding Maatschappelijke Veiligheid bestaat dit jaar elf jaar. Door de jaren heen is de populariteit en het aantal leerlingen die de opleiding volgen enorm gestegen. “We willen een ruime voorbereiding bieden op een carrière in tal van veiligheidssectoren. De sterke punten van de opleiding zijn zonder twijfel onze nauwe contacten met het werkveld, onze praktijkgerichte aanpak en de sterke, individuele, voorbereiding die we bieden aan kandidaten die bijvoorbeeld willen deelnemen aan de proeven van politie of defensie. De opleiding is gegroeid in al haar aspecten, maar de aandacht voor de individuele leerling is steeds intact gebleven. Persoonlijke begeleiding, die inspeelt op de noden van elke leerling is dan ook één van de sterke punten van de opleiding Maatschappelijke Veiligheid”, zegt Chris Teirlinck.

Interesse in een boeiende carrière in de ruime veiligheidssector? Is een job bij de politie, defensie of de douanediensten altijd een droom geweest? Gefascineerd door het werk van de brandweer? Of nieuwsgierig naar de veelzijdige jobs die mogelijk zijn binnen de bewakingssector? Dan is deze richting zeker je ding. De infoavond vindt dit jaar voor het eerst online plaats door de coronacrisis. Tijdstip en datum blijven hetzelfde: dinsdag 19 mei om 19.30 uur. Wie interesse heeft in de opleiding, mag contact opnemen met cursuscoördinator Chris Teirlinck via chris.teirlinck@ka-geraardsbergen.be. Daarna krijg je een code toegestuurd waarmee je toegang krijgt om deel te nemen aan de online infoavond. Vermeld bij inschrijving zeker de naam, het adres en de geboortedatum van de persoon die de opleiding wenst te volgen.