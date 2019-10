Inbrekers dumpen gestolen wagen in Dender: Parket opent onderzoek Frank Eeckhout

09 oktober 2019

12u33 21 Geraardsbergen Ter hoogte van het Bruggenhuis in Overboelare hebben onbekenden woensdagmorgen omstreeks 7.45 uur een gestolen grijze Skoda Yeti gedumpt in de Dender. De wagen, die eigendom is van een man uit Ninove, is gebruikt bij verschillende inbraken in Lessen.

Een fietser die op het jaagpad langs de Dender reed, zag woensdagmorgen een wagen in het water liggen en alarmeerde de hulpdiensten. Meteen werd het zonaal duikalarm afgekondigd. Duikers van de brandweer gingen het water in en met een sonarboot werd het wateroppervlak afgezocht naar eventuele slachtoffer. Omstreeks 10 uur slaagden brandweermannen erin om de wagen naar de oever te trekken, waarna het voertuig op het droge werd getakeld. Al gauw werd duidelijk dat er geen slachtoffers in de wagen of in het water lagen. Uit de eerste vaststellingen van de speurders blijkt dat de wagen, een grijze Skoda Yeti van een man uit Ninove, gebruikt werd bij verschillende inbraken in Lessen waarna de inbrekers de wagen dumpten om hun sporen uit te wissen. Het parket van Oudenaarde kwam ter plaatse om de zaak verder te onderzoeken.