Inbrekers aan de haal met duizenden euro’s aan elektronica Frank Eeckhout

05 februari 2020

11u26 21 Geraardsbergen Inbrekers hebben in de nacht van zondag op maandag voor duizenden euro’s aan elektronica gestolen uit het Krëfelfiliaal langs de Astridlaan in Geraardsbergen.

De inbrekers gebruikten een ladder om op het Krëfelfiliaal te klimmen. Daar maakten ze een gat in het dak om zich een toegang tot de winkel te verschaffen. In de winkel graaiden ze voor duizenden euro’s aan elektronica mee. In hun vlucht lieten ze nog heel wat ipads vallen. Politie Geraardsbergen/Lierde voert een onderzoek naar de inbraak.