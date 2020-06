In Geraardsbergen hebben ze zelfs een 'anderhalvemetercocktail' FEL

18 juni 2020

05u00 1 Geraardsbergen Morgen klinken we met z'n allen vanop veilige afstand tijdens de 'Anderhalve Meter Borrel', en in Geraardsbergen zal dat niet met simpele pintjes gebeuren maar met chique cocktails. Die aan huis geleverd worden, bovendien: Yvent Mobiele Bar heeft zelfs een speciale 'Anderhalvemetercocktail' op de kaart gezet.

"Laat de bestellingen maar komen!", lacht Yannick De Blander, 'mixologist' van opleiding. "Sinds de coronacrisis staan mijn mobiele bars stil. Dus ben ik begin april gestart met het leveren van cocktails aan huis. De klanten wisten dat wel te smaken: we hebben mensen een leuke verjaardag, Vader- of Moederdag bezorgd. En omdat heel wat mensen dit jaar in hun kot blijven, gaan we met onze leveringen door tot na de zomer." (FEL)

