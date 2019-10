Ilva wil af van gele zak Frank Eeckhout

07 oktober 2019

13u35 19 Geraardsbergen Afvalintercommunale Ilva heeft het plan opgevat om in al haar 15 gemeenten en steden de gele restafvalzak te vervangen door afvalcontainers. Zo wil Ilva vanaf 2021 het principe ‘de vervuiler betaalt’ handhaven. Elke bewoner van Geraardsbergen en de 14 andere gemeenten krijgt een afvalcontainer en zal per kilo restafval betalen.

Op dinsdag 8 oktober wordt het algemeen retributiereglement van Ilva voor de inzameling van afval geagendeerd op de gemeenteraad. Het stadsbestuur gaat principieel akkoord met het voorstel van Ilva voor de ophaling van GFT- en restafval op basis van het diftar-systeem. “Om dit te bereiken, stelt Ilva voor restfractie niet langer in gele zakken in te zamelen, maar via containers. Je afval wordt dan gewogen en je betaalt per kilogram. Wie correct sorteert, betaalt minder”, zegt schepen van Leefmilieu Martine Duwyn (Open Vld).

Heel gebruiksvriendelijk

Het gebruik van containers is heel gebruiksvriendelijk. De geurhinder blijft beperkt, je moet niet langer met zakken sleuren en ongedierte kan niet in de container. “Het probleem van gescheurde zakken door katten kan ook niet meer. Een container is trouwens veel duurzamer dan de gele zak. Met je restfractie moet immers ook de gele zak zelf worden verbrand. Jaarlijks is dat niet minder dan 215.000 kilogram aan plastics die in rook opgaan. Bovendien zijn er minder ophalingen nodig doordat er en één container drie zakken kunnen. Dat zorgt dan weer voor minder uitstoot is van schadelijke gassen. Woon je op een appartement en heb je geen plaats voor een container van 140 liter? Geen nood, ILvA biedt ook handige, draagbare containers van 40 liter aan", weet schepen Duwyn.

De bezorgdheid dat voorbijgangers afval in de container zullen gooien, is volgens de schepen ongegrond. “De ervaring van Ilva in Oosterzele, maar ook van andere intercommunales die containers gebruiken, leert dat hier geen problemen rond bestaan. We zullen sowieso aanraden de container telkens vol aan te bieden, zo geraakt er geen ander afval bij. Ook met GFT kunnen we beter omgaan. Daarom wil Ilva dat er per kilogram wordt ingezameld. Hierdoor wordt thuiscomposteren aangemoedigd waardoor de afvalberg verkleint. En dat komt ons klimaat ook ten goede", besluit Duwyn.