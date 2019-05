Iftar brengt mensen van verschillende geloofsgemeenschappen samen aan tafel Frank Eeckhout

21 mei 2019

09u22 4 Geraardsbergen Geraardsbergen brengt mensen over alle geloofsgemeenschappen heen samen voor een ‘Iftar met verhaal’.

Tijdens de heilige maand ramadan vasten moslims van zonsopgang tot zonsondergang. Bij zonsondergang delen zij de iftar (de maaltijd) met familie en vrienden. Tijdens de iftar worden mensen rond de tafel gebracht om dialoog en wederzijds begrip te stimuleren, banden te smeden en te versterken tussen de verschillende gemeenschappen. De iftar vindt plaats op vrijdag 24 mei in het Koetshuis, Abdijstraat 10, Geraardsbergen vanaf 20 uur. Inschrijven kan via mail naar samenleving@geraardsbergen.be of op het nummer 054/43.44.84. De deelname is gratis. Schepen Kristin Vangeyte opent de iftar waarna Mimoun El Hammoudi meer uitleg geeft en citeert uit de Koran. Daarna volgt een toespraak van pastoor Frans Hitchinson. Verder is er nog muziek, een Marokkaanse theeceremonie en kinderanimatie.