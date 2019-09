Het Prethuis brengt De Serviceflat naar Arjaantheater Frank Eeckhout

23 september 2019

11u30 1 Geraardsbergen Een avond vol verrassende wendingen, heerlijke personages en boordevol humor. Aan deze ingrediënten mogen de toeschouwers zich op 11 oktober verwachten tijdens de voorstelling De Serviceflat in het Arjaantheater.

Tine Priem, Jeroen Maes, Karin Tanghe, Peter Bulckaen en Bianca Vanhaverbeke overgieten alles met een sappig West-Vlaams accent en je krijgt een ‘Prethuis’voorstelling ‘pur sang’. Mariette wordt door haar zoon in een serviceflat geplaatst. Maar die maakt nog amper tijd voor zijn moeder. Het leven lijkt een meer dan dagelijkse sleur te worden, totdat een nieuwe dokter wordt aangesteld in het rusthuis. Voor tickets en info kan je terecht bij CC De Abdij, Abdijstraat 10, Geraardsbergen, op het nummer 054/43.72.61, via mail naar ccdeabdij@geraardsbergen.be of op www.ccdeabdij.be.