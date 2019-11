Het Abtenhuis behaalt eerste plaats Belgium Horeca Awards Frank Eeckhout

28 november 2019

19u47 4 Geraardsbergen Het Abtenhuis in Geraardsbergen behaalde op de Hospitality Awards in Schelle de eerste prijs in de categorie ‘Beste Personeelsteam’. In de categorie ‘Klantvriendelijkste Belgische Allround Restaurant’ behaalde het Abtenhuis de tweede plaats.

“Ons restaurant is vakmanschap en teamwerk. Daarom is deze award een grote opsteker voor elke medewerker. Ook service en onthaal dragen we hoog in ons vaandel. We willen onze klanten bedanken want zij maken ons tot wie we vandaag zijn. Het is een plezier om ons cliënteel op deze mooie locatie te mogen verwennen. We vinden het belangrijk om ook ambassadeur te zijn van Geraardsbergen", zegt de 24-jarige uitbater Balt Van Onacker.