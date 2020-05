Heropening wandelcircuit De Gavers liep vlot, ook in station van Geraardsbergen geen problemen Frank Eeckhout

05 mei 2020

16u15 1 Geraardsbergen De heropening van recreatiedomein De Gavers voor wandelaars is maandag vlot verlopen. Ook in het station van Geraardsbergen verliep alles goed.

Naar aanleiding van de bijgestuurde richtlijnen van de Crisiscel werden de beide parkings in De Gavers geopend. Een 25-tal wagens werden er gestald. In totaal zakten 200 wandelaars af naar De Gavers. Bij de patrouilles van de politie werden er geen incidenten of moeilijkheden vastgesteld. Ook het station van Geraardsbergen was erg rustig. Pijnpunt hier is de tunnel. Deze maakt deel uit van het station. Ook hier moet dus een mondmasker gedragen worden. De pendelaars pasten zich aan de situatie aan.

Het waren vooral mensen die de tunnel als doorsteek gebruikten tussen Stationsplein en Papiermolenstraat die zich niet altijd realiseerden dat ze een mondmasker moesten dragen. De politie heeft hier in eerste instantie dan ook sensibiliserend opgetreden. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) is tevreden met deze ontwikkeling. “Het bewijst dat onze bevolking grote inspanningen doet om de richtlijnen van de overheid te volgen. Het is enkel op deze manier dat we het virus klein krijgen en we weer op een normale wijze in de samenleving kunnen functioneren", zegt hij.