Heraanleg N8 in Ophasselt start op 2 juni Frank Eeckhout

28 mei 2020

17u45 5 Geraardsbergen Het Agentschap Wegen en Verkeer pakt vanaf dinsdag 2 juni een stuk van de N8 in Ophasselt aan. “Voor het wegcomfort en de veiligheid van de weggebruikers komt er een nieuw wegdek", zegt communicatieverantwoordelijke Sylvie Syryn.

De aannemer start op dinsdag 2 juni met de heraanleg van de Leopoldlaan (N8) vanaf het middeneiland in de weg op de Hasseltsestraat tot voorbij het kruispunt N8 met Gapenberg. Hij vernieuwt er de rijweg en herstelt de fiets- en voetpaden. Ook de greppels worden aangepakt. De werken duren tot begin juli 2020. Deze planning hangt af van de weersomstandigheden. “Er wordt in twee fasen gewerkt om de hinder zoveel mogelijk te beperken. Van 2 juni tot eind 17 juni werkt de aannemer vanaf het kruispunt ‘de oude kat’ tot aan de supermarkt. Vanaf 17 juni tot begin juli werkt hij vanaf de supermarkt tot aan de Hasseltsestraat huisnummer 49", laat Sylvie Syryn weten.

De gewestweg wordt in beide richtingen volledig afgesloten. Het verkeer rijdt in beide richtingen via de Gentsesteenweg (N42), de Aalstesteenweg (N460) en de Brakelsesteenweg (N8). Fietsers en voetgangers kunnen steeds passeren langs de werfzone. Alle extra veiligheidsmaatregelen die omwille van de coronacrisis van toepassing zijn, worden strikt opgevolgd, zodat er op een veilige en verantwoorde manier kan gewerkt worden.

Alle info over deze heraanleg via www.wegenenverkeer.be/geraardsbergen.