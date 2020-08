Hele dag blussen om brand in hoop snoeiafval te doven Frank Eeckhout

07 augustus 2020

12u23 2 Geraardsbergen Het ziet er naar uit dat brandweerpost Geraardsbergen een hele dag zal moeten blussen om een brand in een grote hoop snoeiafval te doven.

Brandweerpost Geraardsbergen is sinds vrijdagochtend bezig met het blussen van snoeiafval op de voormalige composteersite van Ilva op het industrieterrein in Schendelbeke. “Momenteel wordt de site gebruikt voor de opslag van snoeiafval. Daar wordt later turf van gemaakt. Zo’n hoop snoeiafval is door zelfontbranding beginnen smeulen. Onze brandweermannen moeten zich een weg banen naar het centrum van de brandhaard om het vuur te blussen. En dat kan nog een hele dag duren”, laat burgemeester Guido De Padt weten.