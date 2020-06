Helden van corona klinken op de toekomst Frank Eeckhout

22 juni 2020

06u38 0 Geraardsbergen De voorbije lockdown was voor heel wat mensen een speciale periode. Ook in Geraardsbergen waren er te veel om op te noemen, maar bij één van hen gingen we nog even langs om te klinken op de toekomst en terug te blikken op de lockdown.

Voor schepen Fernand Van Trimpont (42) uit Geraardsbergen is de coronacrisis een periode die hij niet snel zal vergeten. Nadat burgemeester Guido De Padt onder het mes was gegaan voor een openhartoperatie werd hij waarnemend burgemeester. “Enkele dagen later brak de coronacrisis in alle hevigheid uit. Onmiddellijk heb ik een structuur opgebouwd om de zaak te monitoren en aan te pakken. Crisisbeheer is een intensieve opdracht. Maar een crisis haalt ook het goede in mensen boven. Vrijwilligersinitiatieven, solidariteit, mensen die elkaar helpen, mensen die zich aanbieden om te helpen, de dynamiek van onze medewerkers, het is fijn om dit van dichtbij mee te maken. Nu het ergste achter de rug is, hef ik het glas op een zomer, dichtbij huis en vol bewondering voor onze mooie Vlaamse Ardennen. Ik wens mijn vrienden, familie en alle inwoners een zomer vol ‘kwali-tijd’ en veel vitaminen voor geest en lichaam", zegt Van Trimpont.