Handtassendief is nog maar veroordeeld en pleegt alweer nieuwe feiten: parket vordert 15 maanden cel LDO

17 februari 2020

15u36 0 Geraardsbergen Een 36-jarige man uit Geraardsbergen riskeert 15 maanden cel voor een diefstal met geweld op een dame die moeilijk te been was. Hij volgde zijn slachtoffer vanaf het bankkantoor omdat hij had gehoord dat ze 650 euro had afgehaald. Onderweg beroofde hij haar van haar handtas.

De feiten dateren van 2 september 2019, amper enkele maanden nadat beklaagde O.D. is veroordeeld tot 40 maanden cel met uitstel voor gelijkaardige feiten. De man uit Geraardsbergen is die dag in de bank, waar het slachtoffer op dat moment 650 euro afhaalt. Hij besluit haar te volgen en als ze even halt houdt om haar handtas in haar andere hand te nemen, berooft hij haar. Het slachtoffer valt daardoor op de grond en raakt gewond. Het parket vordert nu een celstraf van 15 maanden en een boete van 800 euro. Als de rechter de straf effectief oplegt, is de kans groot dat de beklaagde ook de vorige gevangenisstraf van 40 maanden moet uitzitten.

De advocaat van de beklaagde ziet de moeilijke financiële situatie van zijn cliënt als een drijfveer voor zijn daden. “Hij had het op dat moment niet makkelijk. Hij heeft vijf kinderen die tussen 2 en 8 jaar oud zijn en het gezin verkeerde in financiële moeilijkheden. Er was een huurachterstand en toen hij hoorde dat het slachtoffer 650 euro afhaalde, zag hij zijn kans. Hij kon de impuls om haar te beroven niet onderdrukken.” Ook de beklaagde verwijst naar de financiële situatie van het gezin. “Ik was bang dat we uit ons huis gezet zouden worden omdat we de huur niet konden betalen. Dat wou ik mijn kinderen niet aandoen. Ik heb veel spijt en vraag nog een kans: ik ga ze met twee handen grijpen.” Op 2 maart weet de man of de rechter hem nog een kans geeft.