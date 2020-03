Handelscentrum trakteert klanten elke 20ste van de maand op wedstrijd Frank Eeckhout

05 maart 2020

14u23 2 Geraardsbergen Handelscentrum Geraardsbergen organiseert elke 20ste van de maand een wedstrijd voor de klanten. “We hebben 2019 positief afgesloten en willen deze drive in 2020 aan houden", zegt voorzitter Rob Van Tilborgh.

De leden van Handelscentrum Geraardsbergen willen in 2020 hun zaken op een positieve manier onder de aandacht brengen. Na een maandelijkse wedstrijd organiseren ze nog tal van andere activiteiten. “Op 28 en 29 maart is er onze lenteopendeur en op 9 april staat Hapje Tapje op de planning. Daarna worden mama en papa even in de bloemetjes gezet en op 26, 27 en 28 juni is het weer tijd voor de braderie. Aller activiteiten zijn trouwens te vinden op de activiteitenkalender die je terugvindt bij alle deelnemende handelaars", zegt Rob Van Tilborgh.

Ondertussen zit ook de stad Geraardsbergen niet stil om de middenstand een duwtje in de rug te geven. “We gaan een masterplan opmaken waarin we een toekomstgerichte en integrale visie ontwikkelen voor ons stadscentrum. We willen zorgen voor een aantrekkelijk en levendig handelscentrum zodat mensen gezellig kunnen winkelen en wandelen in de binnenstad en handelaars en ondernemers zich graag in onze stad vestigen. Citymarketing moet het imago van Geraardsbergen nog beter maken en “Graag Geraardsbergen” moet uitbreiden over de stadsgrenzen heen. En we gaan een projectmanager economie aanwerven die zich zowel met de middenstand in het handelscentrum, de horeca als de ondernemers op ons grondgebied zal bezighouden. ” zegt schepen van Middenstand Ann Panis (Open Vld).