Halloweenwandeling in De Gavers gaat voort de bijl Frank Eeckhout

17 september 2020

08u59 6 Geraardsbergen In De Gavers in Geraardsbergen gaat de Halloweenwandeling dit jaar niet door. Zelfs de meest enge monsters blijken coronagevoelig te zijn.

“Onze beslissing werd zo lang mogelijk uitgesteld in de hoop om in dit bizarre jaar toch één evenement te kunnen organiseren. Gezien de huidige situatie is het echter niet realistisch om op 31 oktober een evenement met 10.000 bezoekers op een veilige manier te organiseren. Op naar 2021 dan maar. Samen met enkele private aanbieders bekijken we wel nog de mogelijkheden om dit jaar enkele kleinschalige activiteiten in te plannen", laat de directie weten.