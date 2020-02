Guustje is klaar voor een nieuw speelpleinjaar Frank Eeckhout

25 februari 2020

16u57 0 Geraardsbergen Speelplein Guustje is klaar voor een nieuw speelpleinjaar in Geraardsbergen. “We zijn momenteel volop op zoek naar nieuwe animatoren. Daarom organiseren wij op zaterdag 29 februari om 17 uur ons jaarlijks infomoment", zegt animator Barbara De Smet.

De paasvakantie staat voor de deur en ook de zomer komt stilletjes aan dichterbij. Hoog tijd voor Speelplein Guustje om de speelkledij uit de kast te halen en kinderen een fantastische vakantie te bezorgen. “Guustje kan dit niet alleen en heeft hiervoor verschillende animatoren nodig. Word je dit jaar 16 en heb zin om eens iets nieuws te proberen? Wil je graag een leuke tijd beleven en nieuwe vrienden voor het leven maken? Kom dan zeker langs tijdens het infomoment en animatorenavond op zaterdag 29 februari in JC De Spiraal. Dit jaar staat het in het teken van ‘Harry Potter’”, kondigt Barbara De Smet aan.

Het infomoment start om 17 uur met een presentatie over de werking van het speelplein. “Je komt te weten hoe een speelpleindag eruit ziet, wat jouw taken zijn en hoe je kinderen een fantastische dag bezorgt. We vertellen ook wat er voor jou als animator inzit. Na de presentatie is er tijd voor extra vragen en kan je een animatorenfiche invullen. Breng gerust jullie bezorgde mama’s en papa’s mee zodat ook zij weten wat er op het speelplein gebeurd. Daarna volgt een animatorenavond zoals we die wekelijks op het speelplein doen. We voorzien iets om te eten en daarna is het tijd om te spelen. Dit is het perfecte moment om kennis te maken met onze animatoren en onze speelpleinsfeer te ontdekken", besluit Barbara.