Guido De Padt wil toegang tot registratiewebsite om burgers die in buitenlandse risicozones verblijven beter te monitoren bij hun terugkeer

Claudia Van den Houte

06 juli 2020

16u49 0 Geraardsbergen Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) vraagt toegang tot de registratiewebsite ‘Travellers Online’ van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken.

Via die website, die toenmalig vicepremier en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders in juli 2015 lanceerde, kunnen Belgen makkelijk en kosteloos aan Buitenlandse Zaken laten weten dat ze op reis vertrekken. Ze vullen daarvoor hun reis- en persoonsgegevens en gegevens van een contactpersoon in België in op travellersonline.diplomatie.be. Als er in het land van de bestemming een crisis gebeurt, dan kan Buitenlandse Zaken indien nodig in contact komen met de landgenoten.

“Om proactief te kunnen omgaan met burgers die vanuit risicozones terug naar België komen, is het voor de lokale besturen interessant om te weten hoeveel eigen inwoners er naar het buitenland zijn vertrokken en wanneer ze terugkeren”, zegt burgemeester De Padt. “Zo zouden we zicht hebben op de middelen die mogelijks moeten worden ingezet of in paraatheid worden gehouden wanneer er een nieuwe uitbraak zou losbarsten in bepaalde vakantiegebieden. De crisissituaties zouden op die manier beter en sneller kunnen voorspeld en gemonitord worden. Het zou ook sterk aanbevolen moeten worden dat iedereen die naar het buitenland vertrekt -ook met de wagen-, dit zou melden aan Buitenlandse Zaken”, vindt De Padt.