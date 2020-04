Guido De Padt vanaf 1 mei opnieuw burgemeester van Geraardsbergen: “Bedankt Fernand en alle andere schepen voor jullie inzet tijdens mijn afwezigheid” Frank Eeckhout

26 april 2020

10u50 0 Geraardsbergen Guido De Padt (Open Vld) neemt op 1 mei zijn ambt van burgemeester opnieuw op. Begin maart onderging De Padt een openhartoperatie waarna hij een hele tijd buiten strijd was. Al die tijd nam eerste schepen Fernand Van Trimpont (CD&V) het burgemeesterschap op zich.

Begin maart onderging Guido De Padt, nu bijna 15 jaar burgemeester van Geraardsbergen, een openhartoperatie in het A.S.Z. Aalst. Deze chirurgische ingreep verliep zeer goed, evenals de acht weken durende revalidatie die hij thuis opstartte. Gedurende deze periode trad eerste schepen Fernand Van Trimpont op als waarnemend burgemeester. “Ik dank hem hiervoor en ook alle andere schepenen en medewerkers voor hun inzet", zegt De Padt dankbaar.

Mijn belangrijkste taak nu is om Geraardsbergen veilig door het virusveld te loodsen Burgemeester Guido De Padt

Na ruggespraak met de artsen heeft De Padt beslist om op 1 mei, de Dag van de Arbeid, zijn ambt terug op te nemen. “De voorbije twee maanden waren confronterend. Er was niet alleen de ingrijpende operatie die heel wat inspanningen vergde van mijn lichaam en geest, maar ook het coronavirus dat ons leven beheerst en verlamt. Mijn gezond burgemeestershart snakt nu terug naar aanwezigheid op het terrein. Tot nu toe heb ik opgevolgd vanop de zijlijn, maar ik wil terug zelf aan het roer staan en onze dierbare stad en haar inwoners veilig en voorspoedig doorheen het virusveld loodsen. Het is nog verre van voorbij, we zijn gewaarschuwd. De komende maanden is het alle hens aan dek om Geraardsbergen terug te laten floreren en het economische en sociaal leven, en ook het vertier op gang te brengen en te steunen. Dat is letterlijk en figuurlijk broodnodig. De solidariteit in onze stad vind ik hartverwarmend én stemt me hoopvol. We mogen dit niet loslaten. Ik dank en applaudisseer voor al wie in de zorg- en veiligheidssector actief is en alle helden voor en achter de schermen die ons recht houden", besluit De Padt.