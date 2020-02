Grotestraatbrug gaat dicht voor herstellingswerken Frank Eeckhout

18 februari 2020

17u04 20 Geraardsbergen De Vlaamse Waterweg nv voert op 19 en 20 februari en van 5 maart tot en met 4 juni vernieuwingswerken uit aan de Grotestraatbrug over de Dender in het centrum van Geraardsbergen.

De werken moeten er voor zorgen dat de brug in de toekomst vlot bediend kan worden. “De kabelaandrijving van de brug wordt vervangen door een hydraulisch mechanisme en de stalen pijlers worden gezandstraald en geschilderd. We voorzien de brug ook van een modern besturingssysteem en nieuwe technologie, waardoor de brug in de toekomst van op afstand, en dus vanuit een centraal bedieningsgebouw, op- en neergelaten kan worden", zegt Karen Buyse van de Vlaamse Waterweg.

Op 19 en 20 februari en van 5 maart tot 5 juni wordt de brug opengezet en afgesloten voor doorgaand verkeer. Daarna wordt de brug neergelaten, op tijd voor de triatlon op 7 juni. Tot aan het bouwverlof kan het verkeer afwisselend de brug oversteken via één rijstrook. Van 5 maart tot en met 5 juni kunnen voetgangers gebruikmaken van een trappentoren en oversteken via de openstaande brug, fietsers worden omgeleid via de nabijgelegen Wijngaardbrug. Plaatselijk zijn omleidingen voorzien voor het doorgaand wegverkeer.