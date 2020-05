Groen roept stadsbestuur op om Bomencharter te ondertekenen Frank Eeckhout

29 mei 2020

12u56 1 Geraardsbergen Groen vraagt dat ook het stadsbestuur van Geraardsbergen het Bomencharter ondertekent. In onze regio ondertekenden al acht lokale besturen het charter: Brakel, Denderleeuw, Oosterzele, Zwalm, Wortegem-Petegem, Lierde, Oudenaarde en Zottegem. Geraardsbergen blijft (voorlopig) achterwege", stelt Patrick Franceus (GroenPlus) vast.

Via het Bomencharter engageren steden en gemeenten zich om een bepaald aantal bijkomende bomen te planten op het grondgebied van hun stad of gemeente. Het Bomencharter vormt dus een instrument om meer bomen te bekomen in Vlaanderen. “Op die manier staat het Bomencharter symbool voor de collectieve strijd die we voeren tegen de klimaatopwarming. De telling van het aantal geplante bomen vormt een wezenlijk onderdeel van het Bomencharter", zegt Patrick Franceus nog.