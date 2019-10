Griezelen in provinciaal domein De Gavers Frank Eeckhout

15 oktober 2019

12u09 0 Geraardsbergen In provinciaal domein De Gavers in Geraardsbergen kan je op zaterdag 26 oktober griezelen tijdens spectaculaire halloweenwandeling.

Het parcours is 4 km lang en zit vol griezelige acts voor jong en oud. Onderweg zie je vuurshows, dansacts en veel griezelmomenten. Je kan ook iets eten. Voor de durvers: het bibberpad is terug. Je kan parkeren op de verharde parking. Er zijn ook 600 extra parkeerplaatsen op de weides. Met pendelbussen geraak je vanop de parking aan Denderland ook naar De Gavers. Het evenement is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen. Een kiezelpad onderweg is iets moeilijker maar zeker haalbaar. Deelnemen aan de wandeling kost 6 euro in voorverkoop. Die loopt nog tot 16 oktober. Daarna betaal je 8 euro. Tijdens de wandeling kan je enkel met cash geld betalen. Rugzakken en honden zijn niet toegelaten. Starten kan tussen 18 en 20 uur.