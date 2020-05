GO! Dender organiseert een opendeurdag op afspraak Frank Eeckhout

14 mei 2020

10u19 1 Geraardsbergen Basisschool GO! Dender in Geraardsbergen organiseert op zaterdag 6 juni een opendeurdag op afspraak. Het schoolfeest die dag wordt afgelast.

GO! Dender had op zaterdag 6 juni een opendeurdag en een schoolfeest gepland. “Jammer genoeg hebben we dit moeten annuleren wegens het coronavirus. We hebben echter ook goed nieuws: de opendeurdag kan behouden worden mits het respecteren van de nodige veiligheidsmaatregelen. Ouders kunnen op zaterdag 6 juni een bezoekje brengen aan de school en hun kind inschrijven. Dat moet wel op afspraak gebeuren. Dat kan via mail naar info@bsgodender.be of op het nummer 054/41.31.69.