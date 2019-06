GO! Dender heeft eigen schoolbibliotheek Frank Eeckhout

09u32 16 Geraardsbergen Basisschool GO! Dender in Geraardsbergen pakt volgend schooljaar uit met een eigen schoolbibliotheek. Daarmee wil de school haar leerlingen duidelijk maken dat lezen wel leuk kan zijn.

Vanaf volgend schooljaar start GO! Dender met het LIST-project. Dat is een Leesinterventietraject voor Scholen met een Totaalbenadering. “Uit onderzoek blijkt dat in Vlaanderen een groot percentage leerlingen (31%) een eerder negatieve houding heeft tegenover lezen. Met dit project willen we zelfstandige, gemotiveerde lezers ontwikkelen die niet enkel lezen om te leren, maar ook lezen voor het plezier. Om dat te realiseren, heeft het enthousiaste team een bibliotheek ingericht met gloednieuwe boeken, die ieders interesse zullen wekken. Vanaf september zullen onze leerlingen dagelijks gestimuleerd en gemotiveerd worden om te lezen", zegt waarnemend directeur Caroline Huyghens.