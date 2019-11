GO! Centrum zet belang én plezier van voorlezen in de kijker Frank Eeckhout

19 november 2019

15u23 3 Geraardsbergen Tijdens de Voorleesweek zet GO! Centrum in Geraardsbergen graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker.

De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november en staat in het teken van voorleesrituelen. “Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt of elke ochtend een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf. Iedereen heeft zijn eigen voorleesritueel. Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om. In elke kleuterklas krijgt voorlezen een vaste stek in het dagverloop en ook in de klassen van de lagere school wordt veel aandacht besteed aan (voor)lezen. In het teken van de voorleesweek ging het tweede leerjaar op bezoek bij kinderdagverblijf Pierrot. De leerlingen lazen er verhaaltjes voor voor de allerkleinsten. Het werd een onvergetelijke ervaring. Puur voorleesplezier voor groot en klein", zegt directeur Stijn Haegeman.