GO! Centrum schenkt 750 euro aan Home Magnolia Frank Eeckhout

08 januari 2020

12u32 1 Geraardsbergen Tijdens het winterfeest van basisschool GO! Centrum eind december deden heel wat ouders en sympathisanten van de school hun duit in het zakje voor het goede doel. Die opbrengst, 750 euro, wordt nu geschonken aan Home Magnolia.

“Het gaf mij als directeur een enorm warm gevoel om te zien hoe al de collega’s samen met onze leerlingen het beste van zichzelf gaven voor dit nobele goede doel", zegt Stijn Haegeman. Kris Stevens, directeur van Home Magnolia is heel blij met de schenking. “Het bedrag dat wij per dag, per kind krijgen van de overheid is echt heel erg nipt. Met de giften die wij de afgelopen weken kregen, hoop ik voor onze kinderen een onvergetelijke uitstap te kunnen organiseren. Voor vele van onze bewoners zal dit de eerste keer zijn dat ze op vakantie kunnen gaan", reageert ze opgetogen.