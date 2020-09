GO! Centrum opent speel- en ontdekbos voor kleuters Frank Eeckhout

18u29 1 Geraardsbergen Basisschool GO! Centrum in Geraardsbergen opende deze week haar speel- en ontdekbos voor kleuters. “Met dit speel- en ontdekbos willen we alle zintuigen van onze allerkleinsten prikkelen en ontwikkelen”, licht directeur Stijn Haegeman het project toe.

GO! Centrum trekt vol de kaart van de vernieuwing. De aanleg van het speel- en ontdekbos gaat gepaard met volledig vernieuwde lokalen. . “Door dit project kunnen we onze bloeiende kleuterwerking verder blijven uitbouwen. Daarmee wil GO! Centrum, een school midden in de stad, zijn omliggende groene ruimte optimaal gebruiken tijdens de speeltijden én lessen. Het doel is om in de toekomst onze schooltuin verder in te richten met buitenklassen, rustige hoekjes en uitdagende elementen", zegt directeur Stijn Haegeman.

Dankzij de opbrengst van onze succesvolle koekenverkoop vorig schooljaar investeerde de vriendenkring mee in de aankoop van schommels, klimtouwen, glijbanen en picknicktafels. Een investering ten dienste van onze kleuters", vult Dean De Smet, lid van de vriendenkring, aan.