GO! Centrum moet opendeurdag uitstellen, inschrijven kan online Claudia Van den Houte

08 april 2020

15u53 0 Geraardsbergen De basisschool GO! Centrum Geraardsbergen moet haar opendeurdag uitstellen door het coronavirus.

Op termijn zal er wel een kennismaking en een rondleiding in de school mogelijk zijn, maar momenteel moeten ouders van toekomstige leerlingen het nog zonder stellen. Ouders kunnen alvast een kijkje nemen op de website www.bsgocentrum.be of de Facebookpagina ‘GO Centrum Geraardsbergen’ of via instagram #gocentrum. Inschrijven kan online via de link https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdfUxogX1-vGplRQQ…/viewform . De school zal dan spoedig contact met u opnemen.