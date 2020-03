GO! Centrum Geraardsbergen zamelde oude kledij in Frank Eeckhout

30 maart 2020

14u20 1 Geraardsbergen GO! Basisschool Centrum Geraardsbergen heeft in de maand maart deelgenomen aan de inzamelactie bag2school.

Bag2School verzamelt kleding van scholen en keert per kilo een bedrag uit. “Reeds begin maart deden wij als MOS-groep een oproep om oude kledij te verzamelen en in te leveren op school. Hiermee willen we ons steentje bijdragen om mee te zorgen voor een actieve speelplaats waar het heerlijk vertoeven is", zegt juf Annelies Erauw.

De inzamelactie loopt nu ten einde. “Ik ben zeer verheugd om vast te stellen dat deze actie een enorm succes is geworden. We verzamelden meer dan honderd zakken oude kledij. Dit toont andermaal aan dat wij kunnen rekenen op geëngageerde ouders. We zijn hen dan ook bijzonder dankbaar”, vult directeur Stijn Haegeman aan.