GO! BS Klim Op zamelt 3.400 euro in voor Pleegzorg Oost-Vlaanderen Frank Eeckhout

20 december 2019

15u24 0 Geraardsbergen Naar aanleiding van De Warmste Week zette GO! Basisschool Klim Op in samenwerking met hun ouderraad/vriendenkring zich ook dit jaar in voor het goede doel. De mini-kerstmarkt op school bracht maar liefst 3.400 euro op.

“Als goede doel kozen we dit jaar voor ‘Pleegzorg Oost-Vlaanderen’, omdat het doel nauw met onze school verbonden is. Niet alleen omdat er een aantal pleegkinderen bij ons school lopen, maar ook omdat vanuit het leerkrachtenteam en ouderraad mensen zich geëngageerd hebben als pleegouder. Met de 3.400 euro wil Pleegzorg Oost-Vlaanderen een bezoekersruimte inrichten in Aalst. Om het mogelijk te maken dat ouders en kinderen elkaar blijven zien, hebben ze al op vijf locaties in Oost-Vlaanderen een ruimte ingericht als bezoekruimte: gezellig gemeubileerd, met een tuin, met speelgoed en de mogelijkheid om samen iets te eten”, zegt leerkracht Veerle Depreter.