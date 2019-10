GO! Atheneum Geraardsbergen controleert leerlingen op drugs Frank Eeckhout

11 oktober 2019

13u49 7 Geraardsbergen GO! Atheneum Geraardsbergen heeft vrijdagochtend een drugshond van de lokale politie naar school laten komen om leerlingen te controleren op drugs.

“Als school zijn wij er ons van bewust dat leerlingen vandaag gemakkelijker en frequenter in aanraking komen met soft- en harddrugs. Vaak weten tieners echter niet wat de gevolgen, zowel op korte als op lange termijn, van druggebruik zijn. We investeren daarom veel tijd en energie in de sensibilisering, de preventie en de opvolging van druggebruik”, zegt directeur Brecht Persoons. De school voorziet infosessies, maar er is ook een samenwerking met PISAD indien nodig. “Daarnaast bundelen we regelmatig de krachten met onze lokale politie. De actie die plaatsvond was nauwgezet voorbereid en gepland, we zijn dan ook zeer tevreden met het vlotte verloop ervan.” De school wacht nu op de resultaten van de politie om een evaluatie te maken. “We weten dat de hond een paar keer gereageerd heeft. Die leerlingen werden dan aan een grondige controle onderworpen. Dat wil echter niet zeggen dat ze ook effectief drugs op zak hadden", geeft de directeur nog mee.