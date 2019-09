Giesbaargse Jeugdraad kaart mobiliteitsproblemen op speelse manier aan Frank Eeckhout

16 september 2019

17u34 2 Geraardsbergen De Giesbaargse Jeugdraad heeft samen met Jeugddienst Globelink en een aantal jeugdverenigingen de mobiliteitsproblemen op een speelse manier in kaart gebracht.

Zondag vond de Jeugddag plaats in Geraardsbergen. Een namiddag waarop alle jeugdverenigingen traditioneel samen komen spelen. Maar dit jaar was het een speciale jeugddag. Alles stond in het teken van mobiliteit. Dit is niet toevallig, want een heel jaar lang werkt de Giesbaargse Jeugdraad samen met de verenigingen rond dit thema. “Op deze bucketlist staan verschillende acties die deze problemen op een ludieke manier in beeld brengen. Zondag hebben we een aantal van deze acties uitgevoerd. Zo werden er slogans bedacht waarmee we duidelijk willen maken dat er te veel auto’s in het centrum rijden. Op het einde van de namiddag hielden we ook een color run voor het goede doel. De actie bracht 210 euro op die we graag willen schenken aan het Fonds Emilie Leus. Zij hopen dat ze door informatie en sensibilisering op het vlak van verkeersveiligheid het aantal dodelijke en zware letselongevallen in het verkeer kunnen helpen verminderen", vertelt Michaël Van der Linden, voorzitter van de jeugdraad.

De jeugdraad wil tegen het einde van 2019 graag een advies schrijven aan het schepencollege met uitdagingen voor de komende jaren. “We hopen dat mobiliteit ook een belangrijke plaats krijgt binnen het nieuwe meerjarenplan van de stad", geeft Michaël nog mee.