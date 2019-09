Gezellige drukte in GO! basisschool Klim Op Zandbergen Frank Eeckhout

02 september 2019

Ook in GO! basisschool Klim Op in Zandbergen was het vandaag een gezellige drukte.

“Als jaarthema kozen we dit schooljaar “Wereldburgerschap”. Alles wat in de wereld gebeurt, heeft invloed op ons dagelijkse leven. Daarom is het belangrijk dat wij als school ons steentje bij dragen om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden om als wereldburger in deze wereld te staan. Ons schoolteam heeft allerlei activiteiten in petto dit schooljaar. Onze kinderen hebben vandaag kennis gemaakt met allerlei volksspelen. Aan het eind van de dag toonden ze zelfs een echte volksdans aan de ouders", laat de school weten.