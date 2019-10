Gevelborden bedanken voorbeeldige bestuurders Frank Eeckhout

12u08 2 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen ondersteunt in oktober, samen met de lokale politie, de nieuwe positieve snelheidscampagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.

“We krijgen in Geraardsbergen regelmatig klachten over overdreven en onaangepaste snelheid. Op die klachten wordt vaak gereageerd met snelheidscontroles. Met deze campagne willen we echter de voorbeeldige bestuurders bedanken die zich wel aan de snelheidslimiet houden. Zij verdienen een welgemeende dankjewel", zegt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V). Deze actie gaat gepaard met gerichte snelheidscontroles door de politie. Wil jij ook een gevelbord om de bestuurders in jouw straat aan te moedigen om zich aan de snelheid te houden? De borden kunnen afgehaald worden in het Administratief Centrum, Weverijstraat 20, zolang de voorraad strekt.