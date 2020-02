Gevangene gebruikt penitentiair verlof om drugs te kopen LDO

27 februari 2020

14u04 0 Geraardsbergen Het penitentiair verlof van Geraardsbergenaar P.M. (47) is niet uitgedraaid zoals justitie het voor ogen had. De man maakte van de gelegenheid gebruik om speed en amfetamines te kopen en volgens het parket ook te verkopen.

De man heeft zich donderdag opnieuw moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank. Hij wordt er beschuldigd van het bezit en dealen van drugs, telkens wanneer hij de gevangenis mocht verlaten. Het parket schat dat hij er 17.000 euro mee heeft verdiend. Hij zou de drugs ook verkocht hebben binnen de gevangenismuren in Hoogstraten. Het parket vordert een celstraf van één jaar, een boete van 8.000 euro en de verbeurdverklaring van het vermogensvoordeel.

De man geeft toe dat hij tijdens zijn verlof drugs kocht heeft, maar ontkent dat hij in de gevangenis heeft gedeald. “Daar is ook geen bewijs voor”, zegt zijn advocaat. “Er zijn geen concrete sms’en gevonden die wijzen op een handeltje, er zijn in de gevangenis geen afnemers gevonden en bij de controles bij het binnengaan van de gevangenis is nooit drugs gevonden.” De man is ondertussen in behandeling voor zijn drugprobleem. Op 12 maart weet hij of hij een bijkomende straf krijgt.