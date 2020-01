Geruilde bromfiets blijkt opgefokt: jongeman krijgt rijverbod van 45 dagen LDO

22 januari 2020

17u40 0 Geraardsbergen Een gezin uit Grimminge in Geraardsbergen heeft zich moeten verantwoorden in de politierechtbank. De 18-jarige zoon van het gezin reed toen hij nog minderjarig was met een opgefokte bromfiets. “We zijn opgelicht door onze buur.”

De vader, moeder en zoon verschenen samen in de politierechtbank. Ze legden uit hoe hun zoon een brommer had, maar op vraag van de buurman met hem ruilde. “We hebben onze brommer eerst nog helemaal in orde laten zetten en hebben dan geruild. We hebben zelfs nog geld toegestoken”, vertelt de familie. “In ruil kregen we de brommer van de buurman. Hoewel hij had gezegd dat de brommer in orde was, bleek hij opgefokt en er waren nog kosten aan. We zijn eigenlijk opgelicht door onze buurman. Het was onze bedoeling om de brommer opnieuw in orde te laten stellen, dus onze zoon zou er niet mee rijden.”

Uiteindelijk waagde de zoon zich toch aan een ritje naar de bank, en hij werd meteen betrapt. De brommer kon 73 kilometer per uur rijden, veel sneller dan waarvoor hij gebouwd was. De politierechter legt de jongeman een boete van 800 euro en een rijverbod van 45 dagen op. De ouders zijn burgerlijk aansprakelijk, dus als de zoon de boete niet betaalt, moeten zij dat doen.