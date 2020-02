Geraardsbergse socialisten niet te spreken over plannen van minister: “NMBS-parking moet gratis blijven” Frank Eeckhout

06 februari 2020

12u13 0 Geraardsbergen Minister François Bellot (MR) liet onlangs weten dat de NMBS overweegt om, in afwachting van de bouw van een parkeertoren, betalend parkeren in te voeren aan het station van Geraardsbergen. “Een verkeerde keuze”, menen de Jongsocialisten. “De stad moet het beheer van parking zelf in handen nemen. D a t kan door door de parking te kopen of te huren van de NMBS.”

Geraardsbergen is een pendelstad bij uitstek. Uit de gemeentemonitor van de Vlaamse Overheid blijkt dat liefst 77 procent van de loontrekkenden, pendelt om zijn boterham te verdienen. Voor veel van deze mensen speelt de trein hierin een cruciale rol. “Mensen mogen niet gestraft worden om de trein te nemen. Wij zijn zelf pendelaars en we weten dus uit ervaring dat de dienstverlening van de NMBS niet altijd even klantgericht is. De NMBS moet de treinreizigers beter verzorgen en gratis parking is een basisdienst", menen Stijn De Bock en Sven Van Hecke.

Hoge financiële drempel

De plannen van de NMBS om de pendelparking betalend te maken, staan bovendien haaks om de dienstverlening van openbare vervoersmaatschappij aantrekkelijker te maken. “Er is geen enkele pendelaar die zit te wachten op een betalende parking. Een jaarabonnement kost de pendelaar al gauw 300 euro. In Denderleeuw hoest je voor de parking 35 euro per maand op, in Edingen 34 euro en in Oudenaarde kost het de pendelaar 29 euro per maand om er de auto te stallen. Een te hoge financiële drempel. Dit straft reizigers en laat hen teruggrijpen naar de auto.”

Uit een studie van de NMBS blijkt dat 90 procent van de 440 parkeerplaatsen in Geraardsbergen, continu is ingevuld. “Al deze mensen zullen op zoek gaan naar alternatieven, terwijl die in het stadscentrum niet voorhanden zijn. Parkeerproblemen in het stadscentrum voor langparkeren zijn al voelbaar. Je moet maar eens gaan kijken naar de parking van De Maretak. Die staat vol met pendelaars terwijl die bedoeld is voor bezoekers van de woonzorgcentra en de kindercrèches. Sinds de parking in Oudenaarde betalend is geworden, parkeren pendelaars zich in naburige gemeenten waar gratis parkeren wel nog kan. Dit is exact ook wat in Geraardsbergen gaat gebeuren. Waarschijnlijk gaan pendelaars met de wagen naar Schendelbeke, Viane-Moerbeke, Zandbergen of Idegem om daar de trein te nemen. Alleen zijn deze parkings al verzadigd en kan dit parkeerproblemen veroorzaken in de omliggende straten van de stations. Dat is een extra reden om de parking rond het station van Geraardsbergen gratis te houden", besluiten De Bock en Van Hecke.

Motivatiedossier

Het stadsbestuur heeft bij de NMBS een motivatiedossier ingediend om dat betalend parkeren niet in te voeren. “Het gebied waar de pendelaars hun wagen nu achterlaten, wordt na de bouw van de parkeertoren, herbestemd voor stadsontwikkeling. Daar betalend parkeren invoeren heeft dus geen enkel nu. Deze maand zitten we trouwens opnieuw samen met de NMBS om de bouw van de parkeertoren te bespreken. Het geld daarvoor is voorzien en de plannen hiervoor zitten op schema. Ook daar gaan we dat betalend parkeren nog eens op tafel leggen", reageert burgemeester Guido De Padt (Open Vld).