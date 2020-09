Geraardsbergse liberalen bekvechten op Facebook over regeringsdeelname Frank Eeckhout

30 september 2020

14u25 4 Geraardsbergen Op Facebook bekvechten enkele prominente Geraardsbergse liberalen over een regeringsdeelname in de Vivaldi-regering. Bestuurslid en webmaster Andy Vanbellinghen noemt de burgemeester van Moorslede Ward Vergote een man naar zijn hart omdat hij uit Open Vld stapt. Zijn reactie schiet bij enkele partijgenoten duidelijk in het verkeerde keelgat.

“De geloofwaardigheid van deze regering is ver te zoeken. Als verliezers winnaars worden is dat in de politiek een klucht. Arm België”, schrijft Andy Vanbellinghen op zijn Facebookpagina. Daaronder post hij een artikel van partijgenoot en burgemeester van Moorslede Ward Vergote, die te kennen geeft uit Open Vld te stappen. Vanbellinghen krijgt van sommige volgers wel een duimpje, maar schepen Véronique Fontaine en gemeenteraadslid Jimmy Colman gaan meteen in de tegenaanval. Zij vinden dat Open Vld wel iets te zoeken heeft in de nieuwe regeringen. Op de eerstvolgende bestuursvergadering bij de liberalen zal hier zeker nog over nagepraat worden. Of het moet zijn dat Andy Vanbellinghen het voorbeeld van Ward Vergote volgt.