Geraardsbergenaar Simon Ramboer maakt online shopplatform: “Koop nu voor later” Frank Eeckhout

02 april 2020

12u04 0 Geraardsbergen Geraardsbergenaar Simon Ramboer, zaakvoerder van Online Gorillas, bouwt een platform om de lokale handelaars een hart onder de riem te steken. “Via www.9500-geraardsbergen.be kunnen de lokale handelaars cadeaubonnen verkopen onder het motto #koopnuvoorlater. Deze service is gratis, uit liefde voor Geraardsbergen", laat Simon weten.

De jonge ondernemer doet via een post op Facebook een oproep aan alle lokale handelaars om zich massaal aan te melden via info@9500-geraardsbergen. “Langs deze weg kunnen ze hun cadeaubon in de webshop van het platform te krijgen. Ik vraag de Geraardsbergenaren ook om de lokale handelaars te blijven steunen in deze moeilijke periode. Dit kunnen ze doen door lokaal te blijven kopen, via de webshops van de lokale handelaars of via het kopen van tegoedbonnen die ze bij de heropening van de winkels kunnen inruilen. Ik merk dat er heel wat (financiële) zorgen zijn over de toekomst bij vele collega ondernemers en handelaars. Verder zie ik ook dat de corona crisis heel wat solidariteit opwekt bij jong en oud. Mondmaskers naaien is nu niet direct mijn specialiteit, maar toch wou ik heel graag mijn steentje bijdragen. Daarom hebben we met het team van Online Gorillas besloten om wat te schuiven in onze planning en in de vrijgekomen tijd een platform te bouwen om de lokale handelaars een hart onder de riem te steken. Alle kleine beetjes helpen,denk ik dan, en hoop doet leven”, zegt Simon.

Heel wat handelaars beschikken echter niet over de kennis of het geld om een webshop op te zetten. “Daarom bieden wij 9500-geraardsbergen.be volledig gratis ter beschikking van de handelaars in Geraardsbergen. Wij verzorgen alles voor de handelaar, van de marketing tot de administratie. Elke handelaar, onderneming, organisatie of freelancer in Geraardsbergen kan zich ook aanmelden om gratis een eigen bedrijfspagina te krijgen die gelinkt is aan de zoekbalk op de homepagina. Op die bedrijfspagina staan buiten algemene informatie over hun bedrijf ook de openingsuren, een contactformulier gelinkt aan het e-mailadres van de handelaar, een link naar de eigen website en de linkjes naar eigen sociale media kanalen van het betreffende bedrijf. Het is een platform waarbij ze de lokale handelaar een laagdrempelige tool geven om hun digitale aanwezigheid te versterken. Zo kunnen de inwoners van Geraardsbergen voortaan heel makkelijk op zoek gaan naar bijvoorbeeld de dichtstbijzijnde frituur die op dat moment open is, een lokale DJ die op je fuif kan draaien of als toerist kan je op zoek gaan naar een leuk plekje om te eten. Ik besef dat ik me hiermee ontzettend veel en onbetaald werk op de kop haal, maar mijn liefde en engagement voor Geraardsbergen en mijn naaste omgeving is groot. Want ook ik lig hier wakker van. Het corona virus raakt ons allemaal: fysiek, financieel, emotioneel of sociaal. Dus als ik na deze hele social distancing periode over het straat loop en er zou me ook maar 1 handelaar met een brede glimlach vertellen dat 9500 Geraardsbergen hem of haar ietwat geholpen heeft tijdens deze moeilijke periode, dan was het me de moeite al waard. Ik bestel me zelf alvast enkele cadeaubonnen van mijn stamcafé de Delirium voor de grote dorst die komt", besluit Simon met een knipoog.