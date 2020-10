Geraardsbergen wint speciale GoeBezig-prijs Frank Eeckhout

13 oktober 2020

13u07 2 Geraardsbergen Geraardsbergen heeft de GoeBezig-prijs gewonnen. Die prijs wordt elk jaar uitgereikt door de Vlaamse Vereniging van Dorpsbelangen. “Samen met Aarschot behaalde onze stad de eerste plaats", zegt schepen Kristin Vangeyte (Open Vld) trots.

Geraardsbergen won in 2014 al eens de GoeBezig-prijs en daarom werd de stad nu speciaal bekroond met de Doorzettersprijs. Een unicum dat geen enkel stadsbestuur hen voordeed. Geraardsbergen kon de jury overtuigen met haar erg menselijke inzet en doortastend optreden, zeker in deze coronatijden. “De prijs is een opsteker voor onze stad en alle werknemers die zich de voorbije maanden met hart en ziel hebben ingezet, te meer omdat de jury niet bestond uit professionele organisatie, maar wel uit bestuursleden van bewonersgroepen. De appreciatie komt dus echt vanuit het veld”, weet schepen Kristin Vangeyte.

De jury argumenteerde de uitslag voor Geraardsbergen als volgt: “Om de vele initiatieven op allerlei gebieden, de aandacht voor studenten en de lokale handel, de wandelkaarten, de raamkunst en de kunstwandelroute Bizar, de topideeën als Mystery picknick en toverpleinen. Om het snel oppikken van de noden, de zeer diverse en uitgebreide steunmaatregelen met extra toelagen voor tal van activiteiten van verenigingen in deze coronatijd. Omwille van de duidelijke betrokkenheid en verbinding met de vele bewonersgroepen, omwille van de gebundelde samenwerking waarbij zowel oud als jong zich inspanden, om de goede en brede communicatie, de persoonlijke bezoeken en gesprekken, de speciale coronakrant. In het bijzonder om de aandacht voor de nieuwkomers en anderstaligen en het inschakelen van brugfiguren, alsook om de samenwerking met een ander lokaal bestuur. Om al die redenen samen wint de stad Geraardsbergen nu de Doorzettersprijs.”