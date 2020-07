Geraardsbergen verplicht mondmaskers in openbare gebouwen Frank Eeckhout

17 juli 2020

12u07 0 Geraardsbergen Bezoekers van openbare gebouwen in Geraardsbergen moeten vanaf nu een mondmaskers dragen. Het personeel wordt aangeraden om een mondmasker op te zetten bij verplaatsingen op kantoor.

Sinds enkele weken zijn de cijfers van coronabesmettingen in de wereld en ook in België opnieuw in stijgende lijn. Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) vaardigt nu een besluit uit om een mondmasker te dragen in alle openbare gebouwen. “Je kan niet om de stijgende cijfers heen. Er worden gemiddeld weer 115 besmettingen per dag met het coronavirus geregistreerd in ons land. Dat is een stevige stijging met 32 procent in vergelijking met de voorgaande periode van zeven dagen. We hebben het coronavirus voorlopig nog niet onder controle. We kunnen allen samen levens redden door voorzichtig te blijven. Het dragen van een mondmasker beschermt jou en anderen tegen de verspreiding van het coronavirus", motiveert burgemeester De Padt zijn beslissing.