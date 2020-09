Geraardsbergen trekt de kaart van de fiets Frank Eeckhout

17 september 2020

11u30 4 Geraardsbergen Geraardsbergen wil niet alleen gekend zijn als wielerstad, maar ook als fietsstad. “Deze legislatuur nog moet onze stad groeien naar een stad waar het aangenaam en veilig is om je te verplaatsen met de fiets”, kondigt schepen van Mobiliteit Fernand Van Trimpont (CD&V) aan.

Om fietsstad te worden, is er nog heel wat werk aan de winkel en moet Geraardsbergen een aantal bouwstenen bij elkaar leggen. Een functionele fietser heeft immers op bepaalde punten andere verwachtingen dan een recreatieve fietser. “Daarom peilen we bij de start van de Week van de Mobiliteit graag naar de mening en ideeën van onze inwoners. Tot 10 oktober loopt er een enquête op de website van de stad waarbij de fietservaringen en verwachtingen van de Geraardsbergenaar bevraagd worden. De enquête is trouwens ook te verkrijgen op de dienst Mobiliteit van de stad”, zegt schepen Fernand Van Trimpont.

Met alle ideeën, het advies van de fietsorganisaties en adviesraden gaat het stadsbestuur aan de slag om voor Geraardsbergen een fietsbeleidsplan te maken. “We willen met een totaalaanpak structureel, duurzaam en met uniforme oplossingen te werk gaan. Het fietsbeleidsplan moet vorm geven aan de ambities van Geraardsbergen op vlak van fietsen en fietsinfrastructuur. We willen namelijk de fiets uitbouwen tot hét verplaatsingsmiddel voor korte afstanden. Hiermee komen we niet enkel een stapje dichter bij het bereiken van onze klimaatdoelstellingen, maar optimaliseren we tegelijkertijd de verkeersleefbaarheid in de stad. Het fietsbeleidsplan wordt een gedragen verhaal van alle weggebruikers en wil een leidraad zijn om van Geraardsbergen een fietsstad te maken waar voetgangers, fietsers en auto’s in harmonie zijn”, besluit de schepen.