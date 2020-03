Geraardsbergen steunt lokale ondernemers en verenigingsleven in coronacrisis met extra financiële en logistieke steun Frank Eeckhout

17 maart 2020

09u20 10 Geraardsbergen Het stadsbestuur van Geraardsbergen voorziet 400.000 euro aan bijkomende steun voor handelaars die getroffen worden door de coronacrisis. “We richten een noodfonds op en gaan de taksen op horecaterrassen, parkeren en voor toeristische logies bevriezen", zegt schepen voor Lokale Economie Véronique Fontaine (Open Vld).

Dat het corona virus heel wat lokale ondernemers en verenigingen zal treffen is nu reeds duidelijk. De Vlaamse overheid voorziet een hinderpremie voor horeca en winkels die de deuren moeten sluiten. Het stadsbestuur van Geraardsbergen lanceert bijkomend een aantal extra ondersteuningsmaatregelen financieel én logistiek en hoopt zo de economische impact van het coronavirus in eigen stad zowel naar ondernemers als naar verenigingen in te perken. “De plaatselijke horeca met afhaalpunten worden in de kijker gesteld bij de inwoners. Op de website van de stad is een overzicht geplaatst met zaken waar je terecht kan tijdens de coronacrisis voor dagelijkse voeding. De lokale ondernemers kunnen terecht bij de dienst economie op het nummer 054/43.45.05 of via mail naar economische.zaken@geraardsbergen.be met allerhande vragen over het coronavirus met betrekking tot hun bedrijf en werknemers", zegt schepen Véronique Fontaine.

De stad gaat ook 400.000 euro uittrekken als financiële tegemoetkoming. “Enerzijds gaat het college van burgemeester en schepenen aan de gemeenteraad vragen een bedrag van 300.000 euro vrij te maken om een noodfonds op te richten. Dat geld kan worden verdeeld conform de Vlaamse hinderpremie en de lokale noden. Hierbij wordt onder andere gedacht aan startende bedrijven die dergelijke impact nog niet kunnen opvangen, aan horeca en handelaars, evenementen sector en de toeristische sector. Anderzijds gaan we vragen om vrijstellingen te voorzien in retributies, met een totaal van ongeveer 100.000 euro, zoals deze op horecaterrassen, parkeren of voor toeristische logies.”

Het stadsbestuur beseft dat door het wegvallen van heel wat activiteiten en evenementen ook het bloeiend verenigingsleven van de stad zwaar wordt getroffen. “Hier wordt nagegaan of vrijstellingen van betaling kunnen worden verleend bij verhuur van de infrastructuur van de stad. Verdere steun voor verenigingen wordt nog verder onderzocht. We doen ook een oproep aan verhuurders verhuurders van panden aan horecazaken. Sommige panden zijn eigendom van grote brouwerijen zoals Inbev. Deze hebben veel meer draagkracht dan de kleinere lokale horecazaak. Is het mogelijk om voor deze crisisperiode een compensatie te voorzien in de maandhuur? Een maand geen of minder huur krijgen, lijkt alvast beter dan een leeg pand wegens faillissement of verplichte stopzetting. We roepen alle inwoners op om de lokale horeca en handel te steunen door eens een extra bestelling plaatsen voor afhaalmaaltijden of de aankoop van cadeaubonnen bij lokale handelaars als bewijs van uitgesteld aankopen. Als lokaal bestuur kunnen we dan ook niet bij de pakken blijven zitten. Deze crisis raakt ons allemaal waardoor het nog een hele tijd zal duren voor de lokale economie zich zal herstellen. Als iedereen zijn lokaal steentje bijdraagt kan onze economie deze zomer hopelijk terug floreren", besluit Fontaine.