Geraardsbergen start telefonisch meldpunt voor eenzame inwoners Claudia Van den Houte Frank Eeckhout

20 november 2019

21u17 9 Geraardsbergen De stad Geraardsbergen wil een telefonisch meldpunt oprichten voor eenzame inwoners. Het idee past in een plan om de strijd tegen eenzaamheid aan te gaan. Een ambtenaar zal worden opgeleid om het meldpunt te bemannen.

In het meerjarenplan, waaraan momenteel de laatste hand wordt gelegd, voert de stad de strijd tegen eenzaamheid op met verschillende maatregelen. Het stadsbestuur is onder meer van plan om huisbezoeken te organiseren bij 75-plussers. Er zal bij 2.000 oudere inwoners worden aangebeld. “We zullen kijken wat wij als lokaal bestuur kunnen betekenen voor hen”, vertelt schepen van Eenzaamheid Kristin Vangeyte (Open Vld). “We zullen nagaan of ze eenzaam zijn, wat hun noden zijn en hoe wij daar samen iets kunnen aan doen. Eenzaamheid strekt zich uit naar alle bevolkingslagen en leeftijden. Wij maken een keuze voor 75-plussers omdat we ervan uitgaan dat de nood bij ouderen groot is. Recente Belgische bevragingen wijzen echter uit dat bij jonge mensen de eenzaamheidscore (Geluksonderzoek) tot 54 procent oploopt. Niets houdt ons tegen om dus daar in de toekomst ook rond te werken.”

Voor mensen die eenzaam zijn en daardoor problemen ondervinden, kan een gesprekje met iemand die daarvoor zal opgeleid worden, een wereld van verschil betekenen Schepen van Eenzaamheid Kristin Vangeyte (Open Vld)

Naam en datum meldpunt nog niet bekend

Tijdens die huisbezoeken zal het nummer van het meldpunt worden meegedeeld en zal het worden gepromoot. “Een meldpunt kan volgens mij sneller in actie schieten als er problemen zijn bij ouderen. We hopen dat de mensen zich gekoesterd zullen voelen door die mogelijkheid aan te bieden. We denken nog na over een naam voor het meldpunt. Het is belangrijk dat mensen geen vrees hebben om ons te contacteren. Het meldpunt zal bemand worden door een medewerker van de dienst samenleving. Voor mensen die eenzaam zijn en daardoor problemen ondervinden, kan een gesprekje met iemand die daarvoor zal opgeleid worden, een wereld van verschil betekenen”, aldus Vangeyte. Wanneer het meldpunt er precies komt, is nog niet bekend, maar alvast in de loop van volgend jaar.

Roadtrip van de Mattentaart

De stad zet in de strijd tegen eenzaamheid ook in op ‘ontmoeten’. “Zo zijn we nu al gestart met de ‘Roadtrip van de Mattentaart’.” Daarbij trekken medewerkers samen met een mattentaartbakker en vrijwilligers naar woonzorgcentra, wijken, cafés... en organiseren ze daar een grote mattentaartproeverij waar iedereen uit de ruime omgeving op uitgenodigd wordt. Er komt ook een ‘buddysysteem’. Elke inwoner van Geraardsbergen zal zich kunnen opgeven als vrijwilliger en zo in contact kunnen komen met een senior die eenzaam is. Het stadsbestuur wil zo het sociale isolement doorbreken. Buddy’s kunnen bijvoorbeeld sporten, uitstapjes doen of gewoon iets gaan drinken met een senior die daar nood aan heeft.

“Naast een kerstfeest op verschillende locaties in onze deelgemeenten en centrum zijn we ook van plan om experimenten op te zetten in wijken, buurten om mensen te sensibiliseren voor eenzaamheid”, zegt Vangeyte. “We zullen proberen om ouderen en eenzamen meer te laten participeren aan onze samenleving en we zetten ook in op betere communicatie met de oudere inwoners van de stad. We hopen hiermee onze samenleving een andere kijk te geven en warmer te maken.”