Geraardsbergen stapt in groepsaankoop mondmaskers provincie Oost-Vlaanderen Frank Eeckhout

07 mei 2020

08u53 0 Geraardsbergen Geraardsbergen stapt in de groepsaankoop van mondmaskers van de provincie Oost-Vlaanderen. De vooropgestelde leverdatum is 26 mei. “Het getreuzel van ons stadsbestuur vertaalt zich nu in een levering van mondmaskers die veel te laat bij de burger zal zijn", reageert Emma Van der Maelen (sp.a) misnoegd.

Tijdens de geleidelijke afbouw van de coronamaatregelen spelen mondmaskers een cruciale rol. Het dragen van een mondmasker is vanaf 4 mei verplicht op het openbaar vervoer voor iedereen vanaf 12 jaar. Ook op plaatsen waar de social distancing niet kan worden gerespecteerd, beveelt de Nationale Veiligheidsraad sterk aan ze te dragen. Wie geen mondmasker heeft, mag ook een sjaal of bandana gebruiken. Het stadsbestuur van Geraardsbergen onderzocht hoe ze haar burgers kan voorzien van gratis maar vooral kwalitatieve mondmaskers, die bovendien door de stad aan een redelijke prijs kunnen aangekocht worden.

“Er werd rekening gehouden met de mogelijkheid om een filter toe te voegen voor extra bescherming. Verschillende pistes en samenwerkingen werden onderzocht. Uiteindelijk hebben we de knoop doorgehakt en stappen we in de groepsaankoop mondmaskers van de provincie Oost-Vlaanderen. De vooropgestelde leverdatum is 26 mei. We zorgen er voor dat de 30.000 mondmaskers en mondmaskerfilters op basis van de aanbevelingen van de VVSG op een veilige manier onder de inwoners verdeeld worden. Ondertussen blijven ook zelfgemaakte mondmaskers een zeer goed alternatief. Mondmaskers beschermen eigenlijk niet jezelf, maar je omgeving. Het dragen van een mondmasker is dus steeds een aanvulling op de bestaande fysieke afstandsmaatregelen", zegt burgemeester Guido De Padt (Open Vld).

Oppositiepartij sp.a hekelt het getalm van het stadsbestuur en vindt dat de mondmaskers veel te laat verdeeld worden. “Op de laatste gemeenteraad liet de stad weten dat het samen met Ninove mondmaskers zou aankopen. Nu blijkt dat de mondmaskers pas eind mei geleverd worden terwijl ze al verplicht zijn op een openbaar vervoer en vanaf volgende week aangeraden worden bij het shoppen. Het getreuzel van het stadsbestuur bij de aankoop van de mondmaskers vertaalt zich nu in een levering van mondmaskers die veel te laat bij de burger zal zijn", reageert Emma Van der Maelen.